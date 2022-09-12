Самым популярным направлением в России в сентябре оказался Сочи

Город Сочи оказался лидером по популярности среди сентябрьских авианаправлений. Как показало поступившее в «Газету.Ru» исследование сервиса поездок и путешествий Туту.ру, четыре из двадцати самых востребованных маршрутов в сентябре заканчиваются именно в этом пункте назначения.

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«Больше всего перелетов по России запланировано по направлениям Москва — Сочи и Санкт-Петербург — Сочи, на эти два маршрута в сентябре приходится 15,5% спроса. Доля направления Москва — Сочи выросла с 8% до 11,5%, а направления Санкт-Петербург — Сочи — почти вдвое», — сообщили аналитики сервиса.

Также в первую двадцатку популярных направлений вошел маршрут Тюмень — Сочи (доля перелетов составила 1%) и Челябинск — Сочи (0,9%).