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2 часа назад

Каждый третий турист зимой посетит горнолыжные курорты

62info.ru

Более 30% туристов в зимний период отправятся на горнолыжные курорты. Об этом заявил 12 сентября президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, сообщают "Известия".

Каждый третий турист зимой посетит горнолыжные курорты
Фото: 62info.ru62info.ru

По его словам, в Сочи уже забронировано 25% горнолыжного отдыха. Остальные же туристы оправятся в Карелию, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край.

Вместе с тем, очень популярным зарубежным направлением по-прежнему остается Турция. Кроме того, на зимний период туристы бронируют рейсы в Таиланд, во Вьетнам и в Объединение Арабские Эмираты. Будет интересна Венесуэла, а также Куба. Цены обещают быть низкими, несмотря на расстояние.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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