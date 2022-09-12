Каждый третий турист зимой посетит горнолыжные курорты

Более 30% туристов в зимний период отправятся на горнолыжные курорты. Об этом заявил 12 сентября президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин , сообщают "Известия".

По его словам, в Сочи уже забронировано 25% горнолыжного отдыха. Остальные же туристы оправятся в Карелию, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край.

Вместе с тем, очень популярным зарубежным направлением по-прежнему остается Турция. Кроме того, на зимний период туристы бронируют рейсы в Таиланд, во Вьетнам и в Объединение Арабские Эмираты. Будет интересна Венесуэла, а также Куба. Цены обещают быть низкими, несмотря на расстояние.