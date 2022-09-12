Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+26° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
27 минут назад

Аналитики сравнили цены на курортах Турции и Египта и назвали бюджетный вариант

Lenta.ruиещё 1

Аналитики портала TourDom.ru сравнили стоимость отдыха в Турции и Египте в октябре и назвали самый бюджетный вариант. Свои выводы они опубликовали на сайте издания.

Эксперты сравнили цены на курортах Турции и Египта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным туроператора TEZ TOUR, путевки в эти страны практически сравнялись по стоимости. Так, цена недельного тура на курорты Египта с вылетом 8 октября и проживанием в отеле категории четыре звезды стартует от 59,3 тысячи рублей на человека с питанием по системе «все включено».

Провести отпуск на аналогичных условиях в Турции можно минимум за 50,3 тысячи рублей. В структуре продаж компании туры в Египет занимают 46 процентов, на долю Турции приходится около 36 процентов.

В пресс-службе онлайн-турагентства «Слетать.ру» также подтвердили, что стоимость отдыха на турецких и египетских курортах сопоставима. Приобрести путевку на побережье Красного моря можно лишь на четыре процента дешевле. При этом в ноябре ожидается изменение ситуации — Турция начинает уступать в цене в среднем на 15 процентов.

«Высокий сезон там [в Египте] наступает с октября, когда ощутимо меняется температурный режим, и длится до зимы, в то время как интерес к Турции начинает постепенно снижаться. Тогда же примерно выравниваются цены на обоих направлениях»,

— рассказали в компании.

На данный момент Турция выигрывает за счет большого числа прямых рейсов, но в осенне-зимнем сезоне авиакомпании намерены изменить полетную программу, перебросив часть бортов на маршруты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, добавили эксперты TourDom.ru.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители