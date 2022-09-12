Россиянам назвали стоимость отдыха во Вьетнаме в сентябре

Отдых во Вьетнаме в сентябре обойдется от 170 тысяч рублей на двоих. Оптимальную цену туров россиянам назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По словам руководства республики, количество иностранных туристов, посетивших курорты Вьетнама за первые семь месяцев 2022 года, практически приблизилось к миллионной отметке. Что касается стоимости путевок в популярную азиатскую страну, купить недельный тур у FUN&SUN, сформированный на рейсах казахской авиакомпании SCAT из Москвы в Нячанг со стыковкой в Алмате, можно за 170 тысяч рублей на двоих.

Выгодно провести отпуск на курортах республики также предлагает ПАКС — туроператор реализует путевки в Нячанг и на Фукуок. У компании есть блоки мест на рейсах Uzbekistan Airways на маршруте Ташкент — Нячанг и Ташкент — Фукуок. Отдохнуть на Фукуоке 11 ночей можно за 193,9 тысячи рублей на двоих.