Сколько Крым потерял туристов в 2022 году

В 2022 году в Крыму отдыхали реже, чем в 2020 год, несмотря на то, что коронавирусные ограничения сняли. Итоги летнего сезона подвела глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«Падение спроса в Крыму – 19 % относительно 2021 года», – говорится в сообщении.

По словам Догузовой, на Кубани стали отдыхать чаще, судя по выросшим показателям турпотока. Разница составила несколько процентов. В 2022 году туристов в два раза больше, чем год назад, интересовал Северный Кавказ.

Глава ведомства также отметила, что туристы в 2022 году активно бронируют туры на осень и зиму на горнолыжные курорты.