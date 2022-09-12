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27 минут назад

Ростуризм сообщил о росте турпотока по России

Lenta.ruиещё 2

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о росте турпотока по России в 2022 году. Об этом она сообщила в понедельник, 12 сентября, в своем Telegram-канале.

Ростуризм сообщил о росте турпотока по России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Подвели предварительные итоги высокого летнего сезона. С мая по август в стране отдохнуло около 25 миллионов человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные, — рассказала руководитель ведомства. — Почти в два раза, по сравнению с прошлым годом, возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе».

Среди лидеров в рейтинге познавательных городских поездок — Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, маршруты по историческим городам Золотого кольца и Русского Севера. При этом, по словам Догузовой, спрос на отдых в Крыму летом 2022 года упал на 19 процентов относительно прошлогодних показателей.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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