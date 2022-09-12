Ростуризм сообщил о росте турпотока по России

«Подвели предварительные итоги высокого летнего сезона. С мая по август в стране отдохнуло около 25 миллионов человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные, — рассказала руководитель ведомства. — Почти в два раза, по сравнению с прошлым годом, возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе».