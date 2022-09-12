Автобусы из Ташкента в Москву стали ходить ежедневно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу автовокзала столицы Узбекистана.

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"С автовокзала "Ташкент" автобусы между Ташкентом и Москвой стали отправляться каждый день", – сообщили в пресс-службе.

Автобусы будут отходить с вокзала в 10:00 по московскому времени (в 12:00 по местному). Стоимость билета составит около 110 долларов. Время в пути займет 2 дня 16 часов, добавили в пресс-службе.