Россиянка рассказала, как роскошно отдохнуть и не потратиться

Россиянка съездила в Азербайджан и осталась очень довольна путешествием. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам туристки, это был «роскошный отдых за разумные деньги». Недельный тур на двоих в четырехзвездочном отеле Shah Palace 4* в Баку обошелся ей в 89 тысяч рублей.

Путешественница рассказала, что столица Азербайджана напомнила ей Стамбул, где современность мирно уживается с многовековой историей. Она посоветовала посмотреть музеи, базары и рестораны, зайти в местные магазины одежды.

Девушка отметила, что рублями в республике расплатиться не удастся, карта «Мир» тоже не работает, поэтому посоветовала брать с собой доллары. В публикации говорится, что в ресторанах есть меню на русском, при этом 90 процентов персонала говорят на хорошем английском языке.