Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
10 минут назад

Россиянка рассказала, как роскошно отдохнуть и не потратиться

Lenta.ru

Россиянка съездила в Азербайджан и осталась очень довольна путешествием. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка рассказала, как роскошно отдохнуть и не потратиться
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам туристки, это был «роскошный отдых за разумные деньги». Недельный тур на двоих в четырехзвездочном отеле Shah Palace 4* в Баку обошелся ей в 89 тысяч рублей.

Путешественница рассказала, что столица Азербайджана напомнила ей Стамбул, где современность мирно уживается с многовековой историей. Она посоветовала посмотреть музеи, базары и рестораны, зайти в местные магазины одежды.

Девушка отметила, что рублями в республике расплатиться не удастся, карта «Мир» тоже не работает, поэтому посоветовала брать с собой доллары. В публикации говорится, что в ресторанах есть меню на русском, при этом 90 процентов персонала говорят на хорошем английском языке.

Россиянка подчеркнула, что в стране никто не спрашивает и даже не намекает на чаевые.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители