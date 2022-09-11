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55 минут назад

78-летний гражданин Великобритании утонул во время отдыха в Испании

runews24.ru

По информации издания The Sun, 78-летний мужчина, который приехал на испанский курорт с женой, отправился отдыхать на популярный пляж Кан-Пере-Антони. Во время купания в море он остался один. Позже отдыхающие заметили его плавающим без сознания. Спасатели достали мужчину из воды и попытались реанимировать, но путешественник скончался.

78-летний гражданин Великобритании утонул во время отдыха в Испании
Фото: Runews24Runews24

Прибывшие на переполненный пляж полицейские прикрыли тело туриста шезлонгами, чтобы не пугать отдыхающих на пляже. В данный момент обстоятельства смерти британца выясняются.

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