78-летний гражданин Великобритании утонул во время отдыха в Испании

По информации издания The Sun, 78-летний мужчина, который приехал на испанский курорт с женой, отправился отдыхать на популярный пляж Кан-Пере-Антони. Во время купания в море он остался один. Позже отдыхающие заметили его плавающим без сознания. Спасатели достали мужчину из воды и попытались реанимировать, но путешественник скончался.