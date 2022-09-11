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2 часа назад

Москва оказалась среди популярных направлений для летного отпуска

Мослента

Москва оказалась среди популярных направлений для летного отпуска, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru. Опрос проводился с 15 августа по 2 сентября 2022 года среди 1775 российских работников и соискателей.

Москва оказалась среди популярных направлений для летного отпуска
Фото: МослентаМослента

Лидерами среди популярных направлений для путешествий стали города, расположенные на юге страны. Там побывали 15 процентов россиян. Второе место с 8 процентами голосов разделили Москва и Санкт-Петербург. 6 процентов опрошенных провели отпуск в Сибири, 4 — на Кавказе, 3 — на Урале, а 1 процент ездил на Дальний Восток. Еще 50 процентов граждан провели отпуск дома.

При этом по возвращении на работу, как правило, тосковали специалисты по управлению персоналом (30 процентов), юристы (29), а также административный персонал и работники транспортной сферы (по 27), отметили авторы исследования.

Ранее стали известны популярные у россиян направления для путешествий осенью. Респондентами выступили 1600 человек.

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