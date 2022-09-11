Туриста в Риме оштрафовали за отдых у фонтана

Туриста из США оштрафовали в Риме на 450 долларов за то, что он присел у фонтана с пивом и мороженым, пишет The Insider.

Фото: Мир24 Мир24

55-летний турист был задержан полицейскими на площади Мадонна деи Монти у фонтана 1589 года постройки с продуктами питания в руках. Он был оштрафован за нарушение закона от 2017 года, запрещающего есть и пить возле фонтанов, представляющих собой историческую ценность. Мужчина объяснил, что его никто не предупреждал о запрете приближаться к фонтанам с мороженым, но это не помешало полицейским выписать штраф.