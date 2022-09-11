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2 часа назад

Туриста в Риме оштрафовали за отдых у фонтана

Мир24

Туриста из США оштрафовали в Риме на 450 долларов за то, что он присел у фонтана с пивом и мороженым, пишет The Insider.

Туриста в Риме оштрафовали за отдых у фонтана
Фото: Мир24Мир24

55-летний турист был задержан полицейскими на площади Мадонна деи Монти у фонтана 1589 года постройки с продуктами питания в руках. Он был оштрафован за нарушение закона от 2017 года, запрещающего есть и пить возле фонтанов, представляющих собой историческую ценность. Мужчина объяснил, что его никто не предупреждал о запрете приближаться к фонтанам с мороженым, но это не помешало полицейским выписать штраф.

Ранее турист из Франции был оштрафован в Италии на 1000 евро за попытку вывезти два килограмма песка с пляжа на Сардинии в качестве сувенира. Запрет на вывоз песка был узаконен в том же 2017 году, когда в стране было решено ужесточить борьбу с вандализмом иностранцев. После этого Ассоциация туроператоров России опубликовала обзор запретов для туристов, придуманных властями Венеции для пополнения казны. Так, гостям Венеции запрещено сидеть вне специально отведенных мест, останавливаться для еды или питья, кормить голубей и тому подобное.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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