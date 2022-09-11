Турция, Греция и Египет ждут пенсионеров из Европы

Этой зимой Греция, Турция и Египет собираются бороться за европейских пенсионеров, которые в целях экономии на плате за коммунальные услуги будут стремиться переехать в теплые места. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров.

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«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз, Турция, Греция и Египет заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 миллионов», - сообщает АТОР.

Уже в ближайшие месяцы Турция планирует принять в два раза больше отдыхающих из Европы, чем в прошлом году. Зимой там ждут приезда около миллиона немецких туристов. Немецкие туроператоры уверяют, что отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем счета за отопление.

В Египте же готовят к запуску программу «длительное пребывание зимой», направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков. А министр туризма Греции Василис Кикилиас мотивирует: «Погода лучше, жизнь дешевле».