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2 часа назад

АТОР: Турция, Греция и Египет ждут на зимовку пенсионеров из Европы

ТК «Звезда»

Этой зимой Греция, Турция и Египет собираются бороться за европейских пенсионеров, которые в целях экономии на плате за коммунальные услуги будут стремиться переехать в теплые места. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров.

Турция, Греция и Египет ждут пенсионеров из Европы
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз, Турция, Греция и Египет заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 миллионов», - сообщает АТОР.

Уже в ближайшие месяцы Турция планирует принять в два раза больше отдыхающих из Европы, чем в прошлом году. Зимой там ждут приезда около миллиона немецких туристов. Немецкие туроператоры уверяют, что отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем счета за отопление.

В Египте же готовят к запуску программу «длительное пребывание зимой», направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков. А министр туризма Греции Василис Кикилиас мотивирует: «Погода лучше, жизнь дешевле».

Напомним, на днях премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо предрек пять-десять трудных зим на фоне энергокризиса. По его словам, эти трудности необходимо пережить для того, чтобы в будущем избавиться от зависимости от ископаемых энергоисточников.

Новости путешествий,Александр Де,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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