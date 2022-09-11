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2 часа назад

Туры в Абхазию, Сочи и Турцию с вылетом в сентябре предлагают дешевле 100 тысяч рублей

runews24.ru

Специалисты АТОР составили рейтинг минимальных цен на десятидневные туры с перелетом с 12 по 18 сентября на двоих, куда включено питание в виде завтрака.

Названы самые дешевые туры в сентябре
Фото: runews24.rurunews24.ru

В середине сентября дешевле 100 тысяч можно отдохнуть лишь в Абхазии, Сочи и Анталье. Стоимость путешествия составит в 41,5, 54,1 и 98,9 тысячи рублей соответственно. Стоит отметить, что за эти деньги в Турции действует система «все включено».

Дороже обойдется отдых в ОАЭ — 113,3 тысячи и в Бахрейне — от 135,1 тысячи рублей. Десятидневный тур в Египте будет стоить 151,5 тысячи рублей. Слетать в Таиланд или на Мальдивы будет стоить от 197,8 тысячи рублей.

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