Названы самые дешевые туры в сентябре

Специалисты АТОР составили рейтинг минимальных цен на десятидневные туры с перелетом с 12 по 18 сентября на двоих, куда включено питание в виде завтрака.

В середине сентября дешевле 100 тысяч можно отдохнуть лишь в Абхазии, Сочи и Анталье. Стоимость путешествия составит в 41,5, 54,1 и 98,9 тысячи рублей соответственно. Стоит отметить, что за эти деньги в Турции действует система «все включено».