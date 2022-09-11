АТОР прогнозирует рост популярности в ЕС длинных туров на юг

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что зимой среди граждан Евросоюза вырастет популярность долгосрочных туров в Грецию, Египет и Турцию из-за энергокризиса и высоких цен на отопление. Об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации.

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Как говорится в материале, в связи с энергетическим кризисом и инфляции многие немцы обдумывают идею долгосрочного отпуска в странах с более низкой стоимостью жизни. В рекламе туров в Германии все чаще стала упоминаться включенная в проживание стоимость отопления.

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Как считает председатель Ассоциации турбизнеса провинции Анталья Эркан Ягджи, предстоящий зимний сезон станет самым лучшим за последние три года в сфере туризма.

Турция готовится принять в ближайшие месяцы в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в 2021 году, отметили в АТОР.

«Не менее 152 гостиниц Антальи продолжат принимать туристов всю зиму — указал Ягджи, — это гораздо больше, чем в прошлые годы».

По словам гендиректора туроператора ФРГ Bentour Дениза Угура, счета на оплату отопления в Германии обойдутся в два раза дороже, чем отдых в турецком отеле с питанием «все включено». Так, сеть дисконтных супермаркетов Lidl предлагает туры на 22 дня за €599 (около 36 тыс.руб).

По его прогнозу, зимой Турцию может посетить 1 млн туристов из Германии.

Помимо Турции, к наплыву туристов готовятся и в Египте. Федерация туристических палат готовит к запуску программу «длительное пребывание зимой». Египетские туроператоры рассчитывают на приезд европейских пенсионеров и работающих на «удаленке» людей.

Как пишет АТОР, туристов также пытается привлечь и Греция, которая не поможет похвастаться дешевым отоплением и более низкой стоимостью туров. При этом несмотря на обещания министра туризма Греции Василиса Кикилиаса приютить немецких пенсионеров, в стране нашлось лишь около 1000 мест.

В ассоциации считают, что приток туристов с Европы в Турцию приведет к сокращению доступного предложения в отелях категории 3-4, а также усугубит дефицит на рынке аренды частного жилья.