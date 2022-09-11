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3 часа назад

В Египте готовятся подключить карты платежной системы «Мир»

TourDomиещё 1

Российские туристы смогут расплачиваться в Египте картами «Мир». Ожидается, что соответствующее решение будет принято уже в сентябре, сообщает онлайн-ресурс Al-Monitor. Это связывают с наступлением высокого зимнего туристического сезона.

Египет готовится к подключению платежной системы "Мир"
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Российский рубль будет включен в список валют, с которыми работают египетские банки, – приводит издание комментарий представителя Центробанка Египта. По его словам, это даст возможность туристическим компаниям и отелям стимулировать российский туризм в стране.

«Решение касается всей коммерческой и промышленной деятельности, а не только туризма», – также отметил источник.

По оценке Эхаба Вахдана, директора TEZ TOUR Egypt, оплата в рублях позволит резко увеличить количество российских туристов с учетом того, что есть не так много вариантов направлений путешествий с такими условиями. Он подчеркнул важность предоставления российским компаниям и туристическим агентствам возможности бронировать места и поездки в рублях.

В публикации приводятся данные, собранные компанией ForwardKeys, о том, что объемы российского турпотока в Египет выросли на 30% в период с 1 июля по 31 августа.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Тарек Рауф, представитель банковского сектора Египта, заявил, что его страна работает над решением финансовых трудностей и обходом санкций, не позволяющих российским туристам использовать Visa и MasterCard за границей, напоминает Al-Monitor.

В настоящее время российские туристы имеют возможность использовать на курортах Египта только карты UnionPay, выпущенные российскими банками.

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