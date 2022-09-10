Для российских туристов открыли новый авиаперелёт в Таиланд из Москвы

Анонсировала новый авиаперелёт национальная государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines в рамках расширения своей маршрутной сети.

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В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что рейсы будут доступны во всех системах бронирования GDS в осенне-зимнее расписание 2022-2023 годов.

В стоимость билета будет включена услуга STOPOVER на пути туда и обратно. Это транзитная остановка, которая нужна для перелёта с длительной пересадкой.

Из Москвы в Бангкок можно будет улететь по вторникам, четвергам и субботам, а обратно по понедельникам, средам и пятницам.