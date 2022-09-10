Жительница Канады Мааян Зив, летевшая из Торонто на общественную конференцию в Израиль, по прилёту обнаружила сломанной свою инвалидную коляску, стоимость которой оценивается примерно в $30 000 долларов. По словам женщины, авиакомпания Air Canada в качестве компенсации предложила ей ваучер на $300. Историю рассказал телеканал CBC.

Фото: Фото: Pxhere, CC0 Фото: Pxhere, CC0

Авиакомпания сломала инвалидную коляску за $30 тыс. и предложила смехотворную компенсацию

Зив узнавала у Air Canada, могут ли они перевезти её инвалидную коляску в Тель-Авив. На месте коляску завернули в пузырчатую пленку, но это не помогло. В Израиле средство передвижения обнаружили «полностью повреждённым».

Канадка посетовала, что её никто даже не предупредил о случившемся и такой «травмирующий опыт» с коляской случился не в первый раз. По словам девушки, этого бы не произошло, если бы в самолётах разрешали оставаться в инвалидной коляске во время рейса.

«Будь то Air Canada или любая другая авиакомпания, необходимо должным образом и подробно рассмотреть, как мы относимся к путешествующим людям с ограниченными возможностями», — сказал Зив.

Перевозчик предоставил пострадавшей ваучер на $300, который Зив сочла оскорбительным. По её мнению, предложение «свидетельствует об отсутствии внимания и понимания». Позже девушке пообещали покрыть расходы на ремонт инвалидной коляски или её возможную замену.

Сломанную коляску оценили примерно в $30 000. По словам Зив, на закупку всех деталей и настройку новой придётся потратить до года. Теперь девушка намерена добиваться изменения подходов авиакомпаний к обращению со средствами передвижения,