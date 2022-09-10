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4 часа назад

Безопасность Грузии из-за увеличения российских туристов оценили

Lenta.ru

Увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности Грузии, так обстановку оценил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили. Его слова приводит РИА Новости.

Безопасность Грузии из-за увеличения российских туристов оценили
Фото: Виктор Каминский / РИА НовостиВиктор Каминский / РИА Новости

Он вспомнил 2019 год, когда туристов за отчетный период было вдвое больше, чем сейчас и указал, что тогда не было ни диверсий, ни терактов. Одновременно Лилуашвили подчеркнул, что нежелательных гостей стараются отфильтровывать: это касается граждан других стран, которые бы замечены во вредоносных или подозрительных действиях.

По статистике, в марте-июне 2022 года в Грузию въехало 277 тысяч 698 граждан России, 42 тысячи 577 человек до сих пор не покинули страну и остаются в ней.

Со своей стороны российские туристы пожаловались на ужесточение контроля на грузинской границе. В начале сентября стало известно, что ежедневно нескольким десяткам граждан России отказывают во въезде. Путешественники, приехавшие в Турцию на машине через территорию Грузии, переживают, смогут ли они теперь вернуться домой. Кроме того, некоторые туристы рассказывали, что прохождение российско-грузинской границы через КПП «Верхний Ларс» занимает много времени.

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