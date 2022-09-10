Безопасность Грузии из-за увеличения российских туристов оценили

Увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности Грузии, так обстановку оценил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: Виктор Каминский / РИА Новости Виктор Каминский / РИА Новости

Он вспомнил 2019 год, когда туристов за отчетный период было вдвое больше, чем сейчас и указал, что тогда не было ни диверсий, ни терактов. Одновременно Лилуашвили подчеркнул, что нежелательных гостей стараются отфильтровывать: это касается граждан других стран, которые бы замечены во вредоносных или подозрительных действиях.

По статистике, в марте-июне 2022 года в Грузию въехало 277 тысяч 698 граждан России, 42 тысячи 577 человек до сих пор не покинули страну и остаются в ней.