В Новой Зеландии, предположительно, кит опрокинул лодку с туристами

В результате опрокидывания лодки в Гуз-Бей недалеко от города Кайкоура в Новой Зеландии погибли пять человек, еще шестеро пострадали. По предварительной информации, инцидент произошел из-за кита. Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на правоохранительные органы.

Фото: Фото: Guo Lei, XinHua, globallookpress Фото: Guo Lei, XinHua, globallookpress

Как отмечает издание, ранним утром 11 сентября одиннадцать человек плыли на 8,5-метровой лодке. В какой-то момент судно, на котором находились женщины старше 50 лет, перевернулось, из-за чего люди оказались в воде.

Предположительно, лодка перевернулась в связи со столкновением с китом, однако точных данных пока нет. Сообщается, что в этом регионе водятся кашалоты, а также горбатые киты.