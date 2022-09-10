Посольство Финляндии опровергло запрет на въезд в ЕС для российских туристов

Финское посольство в Москве опровергло информацию о запрете на въезд в Евросоюз россиянам в туристических целях. Ранее в СМИ появились данные со ссылкой на еврокомиссара Ильву Йоханссон, что будут выдавать визы гражданам только по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам.