Посольство Финляндии опровергло информацию о запрете россиянам въезда в ЕС

Посольство Финляндии в Москве опровергло информацию о запрете для россиян въезда в Европейский союз (ЕС) в туристических целях. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что с 12 сентября въезд в Евросоюз из России будет разрешен россиянам только по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам.
«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну»,
— указали в финском диппредставительстве.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза отказывать в выдаче виз, а также аннулировать действующие визы российских граждан в случае угрозы безопасности.
Совет ЕС 9 сентября окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, которое начнет действовать с 12 сентября. Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.