Посольство Финляндии опровергло информацию о запрете россиянам въезда в ЕС

Посольство Финляндии в Москве опровергло информацию о запрете для россиян въезда в Европейский союз (ЕС) в туристических целях. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее в СМИ появилась информация, что с 12 сентября въезд в Евросоюз из России будет разрешен россиянам только по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам.

«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну»,

— указали в финском диппредставительстве.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза отказывать в выдаче виз, а также аннулировать действующие визы российских граждан в случае угрозы безопасности.