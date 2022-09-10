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6 часов назад

Посольство Финляндии опровергло информацию о запрете россиянам въезда в ЕС

Lenta.ruиещё 8

Посольство Финляндии в Москве опровергло информацию о запрете для россиян въезда в Европейский союз (ЕС) в туристических целях. Об этом сообщает ТАСС.

Посольство Финляндии опровергло информацию о запрете россиянам въезда в ЕС
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее в СМИ появилась информация, что с 12 сентября въезд в Евросоюз из России будет разрешен россиянам только по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам.

«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну»,

— указали в финском диппредставительстве.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза отказывать в выдаче виз, а также аннулировать действующие визы российских граждан в случае угрозы безопасности.

Совет ЕС 9 сентября окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, которое начнет действовать с 12 сентября. Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.

Новости путешествий,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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