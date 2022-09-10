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2 часа назад

Росстат: поездки за рубеж для россиян за август 2022 подорожали почти на 4%

Газета.Ru

В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) заявили, что услуги зарубежного туризма для граждан Российской Федерации в августе по сравнению с июлем подорожали на 3,72, а за год — на 67%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как подорожали зарубежные поездки для россиян в августе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В публикации отмечается, что в августе выросла стоимость на поездки в Объединенные Арабские Эмираты — на 12,6%, отдых в отдельных странах Южной Азии поднялся в цене на 6,6%, в Турции — на 5,3%, в отдельные страны Средней Азии — на 4,3%, на Ближний Восток — на 1,5%, в Египет — на 0,7%.

По данным Росстата, за август 2022 года подешевели поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии на 7,2%, в страны Закавказья — на 2,6%, а в Белоруссию — на 0,8%.

Ведомство отмечает, что за первые восемь месяцев 2022 года услуги зарубежного туризма подорожали почти в 1,5 раза — на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее правительство Латвии ограничило въезд в страну в туристических целях для россиян, имеющих шенгенские визы.

Отмечается, что своим решением правительство Латвии вводит ограничения для обладающих шенгенскими визами граждан РФ, которые въезжают в страну с целью туризма и отдыха.

Новости путешествий,Росстат,
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