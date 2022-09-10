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3 часа назад

ЕК: россияне смогут посещать только одну страну по шенгенской визе

Ura.Ru

Страны ЕС смогут ограничивать право граждан РФ на перемещения по шенгенскому пространству. Об этом говорится в документе Еврокомиссии.

ЕК: россияне смогут посещать только одну страну по шенгенской визе
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Государства-члены могут по причине угрозы общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям, попросить дополнительные консультации по вопросам выдачи виз гражданам РФ. В соответствии с Визовым кодексом, если государство-член, которому была подана заявка, все равно принимает решение о выдаче визы, то это должна быть виза с ограниченным территориальным действием (действительно на территории выдавшего его государства-члена или исключительно на территории нескольких государств-членов с их согласия)»,

— говорится в пояснительной записке. обнародованные инструкции Еврокомиссии.

Ранее на официальном сайте Европейского Совета появилась информация о том, что Евросоюз приостановит действие упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября. Также в ЕК хотят увеличить срок рассмотрения заявлений россиян на получение визы до 45 дней, воздержаться от выдачи виз на долгий срок, а также разрешить аннулировать уже выданные пропуски.

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