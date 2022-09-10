ЕК: россияне смогут посещать только одну страну по шенгенской визе

«Государства-члены могут по причине угрозы общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям, попросить дополнительные консультации по вопросам выдачи виз гражданам РФ. В соответствии с Визовым кодексом, если государство-член, которому была подана заявка, все равно принимает решение о выдаче визы, то это должна быть виза с ограниченным территориальным действием (действительно на территории выдавшего его государства-члена или исключительно на территории нескольких государств-членов с их согласия)»,