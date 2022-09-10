Авиакомпании Air Moldova запретили возобновлять полеты в Москву

Управление гражданской авиации Молдавии запретило Air Moldova и другим национальным перевозчикам возобновлять полеты в Москву. Об этом заявил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, передает Reuters.

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По его словам, решение принято «в целях обеспечения безопасности». Запрет вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее молдавская авиакомпания Air Moldova объявила, что с 1 октября возобновляется прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом. Отмечалось, что решение мотивировано «бесчисленными просьбами» граждан республики, которые находятся в России и хотят вернуться домой и воссоединиться с семьями.