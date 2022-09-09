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9 часов назад

Российская платежная система "Мир" может заработать в Таиланде

Газета.Ruиещё 1

Карты российской платежной системы «Мир» могут заработать в Королевстве Таиланд через два-три месяца. Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате, написало РИА «Новости».

Российская платежная система "Мир" может заработать в Таиланде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Разговоры ведутся на уровне ЦБ (Центробанков) двух стран уже три месяца. Вопрос для Таиланда новый. Потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше, чем через два-три месяца как минимум», — сказала Маненате.

По словам исполнительного директора Туристического управления Таиланда, представители платежной системы «Мир» начали вести переговоры с Сиамским коммерческим банком о начале эквайринга и снятия наличных.

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