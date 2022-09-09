Излюбленный курорт россиян снимет все коронавирусные ограничения

Власти Таиланда планируют с 1 октября отменить все ограничения для путешественников, введенные в популярной азиатской стране на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщила исполнительный директор по Европе, Африке и Ближнему Востоку Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате, ее слова приводит «Интерфакс».

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В ходе пресс-конференции в Москве Мененате напомнила, что с 1 июля на излюбленном курорте россиян отменены ограничения на въезд, в частности требование о регистрации на платформе ThailandPass перед поездкой.

«Вакцинированные туристы сейчас въезжают только с сертификатом вакцинации, причем признаны и "Спутник V", и "Спутник Лайт", — добавила она. — Невакцинированным нужно иметь ПЦР-тест».