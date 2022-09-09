В Дагестане планируют создать региональную авиакомпанию

Власти Дагестана планируют возродить малую авиацию в регионе и прорабатывают возможности создания собственной авиакомпании. Заместитель председателя правительства республики Ризван Газимагомедов поручил подготовить предложения по ее созданию в краткие сроки, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

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"Вице-премьер поручил Минпромторгу Республики Дагестан совместно с Минтрансом республики детально проработать вопрос запуска создания авиакомпании в республике и предоставить предложения в течение недели. Поручения прозвучали и в адрес Минимущества республики, ведомству предстоит в сжатые сроки изучить правовой статус земель, на которых расположены аэродромные площадки", - говорится в сообщении.

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В настоящее время в регионе зарегистрирована единственная авиакомпания - ООО "Дагестан", которая выполняет работы по санитарному и аварийно-спасательному обеспечению.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Джамбулата Салавова, развитие малой авиации в республике невозможно без восстановления сети аэродромов. Ранее действовавшая инфраструктура местных воздушных линий, связывавшая города и районные центры республики, по его словам, практически перестала существовать и используется не по назначению.

По данным пресс-службы, применять малую авиацию в регионе планируют при выполнении химической обработки и подкорма посевов сельскохозяйственных угодий и отгонных пастбищ, многолетних насаждений (садов, виноградников), а в перспективе и при посеве риса. Кроме того, малую авиацию в регионе планируют применять для туристических полетов. По предварительным данным, в 2022 году республику посетят почти 1 млн 700 туристов. В Минтуризме региона считают перспективным развитие авиации на популярных туристических направлениях и в отдаленных муниципальных районах - Тляратинском, Ахвахском, Цумадинском, Рутульском, Докузпаринском, Магарамкентском и Ахтынском.

Отмечается, что региональные власти также прорабатывают механизмы для создания многоцелевого четырехместного двухмоторного самолета "МАИ-411" на предприятии ОАО "Концерн "КЭМЗ".