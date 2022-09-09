Авиакомпании продолжат летать в Турцию зимой

Авиакомпания Red Wings продлевает на зимний сезон полетные программы в Анталью из ряда российских городов – Екатеринбурга, Самары, Уфы, Казани и Махачкалы. Информация о рейсах появилась на сайте перевозчика. Расширился список зимних маршрутов и у AZUR air, к шести городам вылета авиакомпания добавила еще один – Самару.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

При этом частота полетов на турецкий курорт с ноября сокращается. Так, из Екатеринбурга в летнем сезоне Red Wings выполняла четыре рейса в неделю. При этом два из них – по вторникам и субботам – загружал туроператор Библио-Глобус. С 1 ноября самолет SSJ-100 (рейс WZ-4205) будет отправляться из аэропорта Кольцово раз с неделю, по субботам, в 6 часов утра. Время в пути – 5 часов 15 минут. Обратный рейс вылетит из Антальи в 21:35, дорога займет 4 часа 40 минут.

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У авиакомпании AZUR air из Екатеринбурга запланировано три частоты в неделю в зимнем сезоне – по четвергам, пятницам и воскресеньям. Туры с этой перевозкой организуют туроператоры ANEX Tour и «Интурист». На линии стоят Boeing B-757 и B-767. Дважды в неделю собирается летать из Кольцово и Southwind. Турпакеты с перелетом турецкой авиакомпанией предложат своим клиентам «Пегас», Coral Travel и ANEX Tour.

Турагенты отмечают, что зимняя Турция пользуется спросом у туристов: «Зарубежных направлений не так много, а качественные отели в несезон будут доступнее по цене, чем летом».

Вылетов из Самары в Анталью в зимнем сезоне тоже ожидаемо станет меньше. Red Wings сократит перевозку с четырех рейсов в неделю до одного. Туристы смогут отправляться на курорт по вторникам в 01:25 на SSJ-100. Время в пути 4,5 часа. Полетную программу из Самары продлевает и AZUR air. В расписании аэропорта Курумоч стоят ежедневные вылеты Boeing В-757 в 4 часа утра.

Продолжить турецкую программу Red Wings собирается также из Махачкалы. Из двух еженедельных рейсов зимой останется воскресный с временем отправления в 14:20.