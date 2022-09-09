Туристам посоветовали присмотреться к Калининградской области

Российским туристам следует обратить внимание на Калининградскую область вместо Европы. Этот российский регион может составить большую конкуренцию европейским городам. Об этом телеканалу «360» сказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

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Эксперт отметил, что город Железнодорожный напоминает сказку, а Светлогорск - Юрмалу. Также города Калининградской области схожи с чешскими и немецкими.

Российским туристам, которые раньше любили отдыхать в Европе, Волков порекомендовал искать новые места в своей стране. При этом он отметил, что еще не везде есть комфортный сервис, но он активно развивается. Помогает и государство, поэтому через пару лет «мы увидим серьезные улучшения».

Поклонники городского туризма также могут поехать в Казань, Москву, Санкт-Петербург, Дагестан. Там появляются новые кафе, рестораны, музеи, улицы меняются на глазах, отметил эксперт.

Любители спортивного отдыха полюбит Красную Поляну, ведь созданная там к Олимпиаде 2014 года инфраструктура отвечает всем современным требованиям.