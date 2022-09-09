В Москве турпоток увеличился на 7% летом 2022 года

Летом 2022 года Москва приняла на 7 процентов больше туристов, чем в прошлом году, – более 6 миллионов гостей, говорится в исследовании, проведенном мобильным оператором МТС.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

По данным оператора сотовой связи, количество туристов из-за рубежа при этом, напротив, уменьшилось на 3 процента. Больше всего гостей в столице оказалось из Нидерландов, Германии, Швеции, США и Австрии. В 24 странах, откуда туристы приезжали в Москву, количество гостей выросло более чем в два раза. Больше всего – почти в семь раз – из Гонконга и Туркменистана. Среди лидеров прироста туристического потока также Китай, Иран и Израиль.

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Кроме того, по данным компании, за лето текущего года москвичи посетили 181 страну и все регионы РФ. Чаще всего они выезжали в Турцию, Германию, Испанию и Болгарию. Отмечается, что количество поездок в Турцию и Германию выросло на 7%, в Испанию – на 45%. Также среди жителей столичного региона зафиксировали интерес к странам Африки и Азии. Общий показатель турпотока вырос в этих направлениях в 3,5 раза, уточнили в МТС.

Среди российских регионов интерес москвичей привлекали Санкт-Петербург, Краснодар, Калуга, Владимир и Тверь. Количество туристов из Москвы увеличилось в Чечне, Якутии, Дагестане, Туве и Бурятии, а также на Горном Алтае и Камчатке, заявили в пресс-службе.

В компании сообщили, что жители регионов РФ летом 2022 года стали посещать столицу чаще. Их число выросло на 8% в сравнении с показателем прошлого года. Больше всего приезжали туристы из Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Рязани и Калуги. Из Ростова-на-Дону поток туристов вырос на 32%, Екатеринбурга – на 30%, Казани, Перми и Нальчика – на 25%. Среднее время остановки в столице, отметили в МТС, составило 7 дней.