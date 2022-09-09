Таиланд планирует до конца года принять до 250 тысяч россиян

Власти Таиланда рассчитывают по итогам года принять до 250 тысяч российских туристов.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Об этом заявил исполнительный директор Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате.

Известно, что с начала 2022 года страну посетили примерно 5 млн туристов. До конца текущего года суммарно правительство ожидает турпоток до 10 млн человек.

Большинство туристов приезжают из Индии, Сингапура, Малазии и Камбоджа. Россия занимает седьмое место по количеству входящего туристического потока.

Вероятно эти показатели связаны с отсутствием прямого сообщения с Таиландом. Сейчас полетную программу из России в Таиланд совершает компания «Аэрофлот», но эти рейсы совершаются с пересадками.