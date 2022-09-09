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23 минуты назад

Таиланд планирует до конца года принять до 250 тысяч россиян

runews24.ru

Власти Таиланда рассчитывают по итогам года принять до 250 тысяч российских туристов.

Таиланд планирует до конца года принять до 250 тысяч россиян
Фото: runews24.rurunews24.ru

Об этом заявил исполнительный директор Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате.

Известно, что с начала 2022 года страну посетили примерно 5 млн туристов. До конца текущего года суммарно правительство ожидает турпоток до 10 млн человек.

Большинство туристов приезжают из Индии, Сингапура, Малазии и Камбоджа. Россия занимает седьмое место по количеству входящего туристического потока.

Вероятно эти показатели связаны с отсутствием прямого сообщения с Таиландом. Сейчас полетную программу из России в Таиланд совершает компания «Аэрофлот», но эти рейсы совершаются с пересадками.

По словам Маненате они продолжат вести маркетинговую кампанию по туризму Таиланда, но уже с упором на семьи с детьми.

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