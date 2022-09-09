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2 часа назад

Прямые рейсы на Минеральные воды откроются в Оренбурге

ProOren

В аэропорту им. Ю.А. Гагарина в Оренбурге начнут работать прямые рейсы на Минеральные воды. Возить пассажиров на этом направлении будет компания «Икар».

Прямые рейсы на Минеральные воды откроются в Оренбурге
Фото: ProOrenProOren

С октября добраться до Минеральных вод из Оренбурга можно будет на самолете. Прямые рейсы заработают в первых числах месяца. Они уже есть в расписании оренбургского аэропорта на октябрь.

Согласно графику полетов, рейсы запланированы на понедельник и четверг. Работать на этом направлении будет авиакомпания «Икар». Старт из Оренбурга в 00:10, а прибытие в 01:10 с учетом разницы по времени в два часа.

Также уже можно приобрести билеты из Оренбурга в Нижний-Новгород. Ранее губернатор Оренбургской области обещал, что из степной столицы начнут летать и в Калининград. Однако его пока в расписании не появилось.

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