Прямые рейсы на Минеральные воды откроются в Оренбурге

В аэропорту им. Ю.А. Гагарина в Оренбурге начнут работать прямые рейсы на Минеральные воды. Возить пассажиров на этом направлении будет компания «Икар».

Фото: ProOren ProOren

С октября добраться до Минеральных вод из Оренбурга можно будет на самолете. Прямые рейсы заработают в первых числах месяца. Они уже есть в расписании оренбургского аэропорта на октябрь.

Согласно графику полетов, рейсы запланированы на понедельник и четверг. Работать на этом направлении будет авиакомпания «Икар». Старт из Оренбурга в 00:10, а прибытие в 01:10 с учетом разницы по времени в два часа.