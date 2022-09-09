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1 час назад

Подросток на курорте сделал глоток коктейля и умер

Lenta.ruиещё 2

Британский подросток, отдыхавший с друзьями в Испании, умер от аллергической реакции на коктейль, сделав всего один глоток напитка. Об этом пишет The Sun.

Подросток на курорте сделал глоток коктейля и умер
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Трагедия произошла на популярном испанском курорте Коста-дель-Соль 8 июля 2022 года, однако известно о ней стало только в настоящее время. 18-летний Шив Мистри (Shiv Mistry), который проводил отпуск с друзьями на побережье, в один из дней заказал традиционный карибский алкогольный коктейль «Пина колада». После одного глотка у британца случился анафилактический шок. Туриста не смогли спасти врачи, и он скончался.

Выяснилось, что в коктейль вместо кокосовых сливок добавили молочные — у Мистри была тяжелая аллергическая реакция на молочные продукты с детства. Отмечалось, что подросток приехал в Испанию, чтобы отпраздновать сдачу экзаменов и поступление в медицинский колледж при Кембриджском университете.

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