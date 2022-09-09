Подросток на курорте сделал глоток коктейля и умер

Британский подросток, отдыхавший с друзьями в Испании, умер от аллергической реакции на коктейль, сделав всего один глоток напитка. Об этом пишет The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Трагедия произошла на популярном испанском курорте Коста-дель-Соль 8 июля 2022 года, однако известно о ней стало только в настоящее время. 18-летний Шив Мистри (Shiv Mistry), который проводил отпуск с друзьями на побережье, в один из дней заказал традиционный карибский алкогольный коктейль «Пина колада». После одного глотка у британца случился анафилактический шок. Туриста не смогли спасти врачи, и он скончался.