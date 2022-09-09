В АТОР сообщили о росте бронирования туров и отелей на осень на четверть

Бронирование туров и отелей на осенний период в России, по предварительным оценкам, выросло на 25-28% благодаря акции туристического кешбэка. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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"Изучив статистику компаний - членов ассоциации, аналитики АТОР приходят к выводу, что с учетом "низкой базы" осени 2021 года можно осторожно предположить, что именно благодаря осенней акции кешбэка туроператоры получили не менее 25-28% новых "дополнительных" бронирований на октябрь - декабрь", - говорится в сообщении.

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У большинства туроператоров объем бронирований на даты заездов с 1 октября по 25 декабря вырос по сравнению с тем же периодом 2021 года в разы (от 1,5 до 4 раз). Однако, как справедливо отмечают в "Дельфине", Coral Travel и других компаниях, для понимания того, каков эффект именно от осеннего кешбэка прямое сравнение с аналогичным периодом прошлого года не очень показательно из-за ковидных ограничений прошлого года, что дает эффект "низкой базы", указывается в сообщении АТОР.

Спрос на туристические направления и стоимость

По агрегированным данным туроператоров, лидером по количеству бронирований с осенним кешбэком ожидаемо стал Краснодарский край (внутри которого с огромным отрывом лидирует Большой Сочи) - на него приходится порядка 70% заявок. За ним идут Кавказские Минеральные Воды и Санкт-Петербург. За этими тремя направлениями в топ-10 у туроператоров следуют республики Северного Кавказа (лидирует Дагестан), Подмосковье, Калининград, речные круизы, Крым, Шерегеш, Казань, отметили в АТОР.

По данным туроператоров, в этом году средний чек тура по акции осеннего кешбэка (заезды в октябре - декабре, исключая новогодние даты), колеблется от 35 до 90 тыс. рублей за тур. В прошлом году в период осенней акции он составлял в среднем от 20 до 50 тыс. рублей. Годовой прирост размера среднего чека, таким образом, составил около 75%, однако это связано не столько с ростом цены (он составил 10-25% за год), сколько с изменением структуры спроса (стало больше семей с детьми) и увеличением длительности поездки.

О туристическом кешбэке