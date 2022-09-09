В Абхазии возмущены откровенностью нарядов российских туристок

В беседе с корреспондентом издания Lenta.ru жители курорта отметили, что приезжие ходят по улицам полуобнаженными и в магазин, и на рынок. А на замечания порой реагируют весьма агрессивно.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Один из собеседников отметил, что туристки соблазняют местных парней, гуляют с ними в кабаках, подпаивают и используют.

Такое поведение, по словам аборигенов, это не уважение и к себе, и к местным кавказским обычаям. Одежда и поведение должны соответствовать, уверены жители Абхазии.