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4 часа назад

Жители Абхазии возмущены откровенностью нарядов российских туристок

runews24.ruиещё 1

В беседе с корреспондентом издания Lenta.ru жители курорта отметили, что приезжие ходят по улицам полуобнаженными и в магазин, и на рынок. А на замечания порой реагируют весьма агрессивно.

В Абхазии возмущены откровенностью нарядов российских туристок
Фото: runews24.rurunews24.ru

Один из собеседников отметил, что туристки соблазняют местных парней, гуляют с ними в кабаках, подпаивают и используют.

Такое поведение, по словам аборигенов, это не уважение и к себе, и к местным кавказским обычаям. Одежда и поведение должны соответствовать, уверены жители Абхазии.

Они считают, что необходимо на законодательном уровне урегулировать подобные моменты, если люди сами не понимают этого. Некоторые уверены, что нужны какие-то административные меры наказания, возможно, штрафы.

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