У туристов будет 4 дня, чтобы проститься с Елизаветой II

У туристов будет 4 дня, чтобы попрощаться с королевой Великобритании Елизаветой II . Об этом сообщают британские СМИ.

По данным BBC, власти Лондона и отельеры готовятся к мощному наплыву туристов в связи со смертью монарха. Эксперты в сфере туризма предупреждают о том, что места в отелях могут быстро закончиться, но даже если этого не произойдет, размещение вырастет в цене.