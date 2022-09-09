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5 часов назад

У туристов будет 4 дня, чтобы проститься с Елизаветой II

Мира Маркина

У туристов будет 4 дня, чтобы попрощаться с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщают британские СМИ.

Гроб с телом королевы поставят в Вестминстерском дворце 15 сентября. Желающие смогут проститься с королевой в течение следующих четырех дней.

По данным BBC, власти Лондона и отельеры готовятся к мощному наплыву туристов в связи со смертью монарха. Эксперты в сфере туризма предупреждают о том, что места в отелях могут быстро закончиться, но даже если этого не произойдет, размещение вырастет в цене.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какой запомнят британскую королеву.

Новости путешествий,Видео,Елизавета II,
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