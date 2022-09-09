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2 часа назад

Раскрыта стоимость поездки на похороны Елизаветы II

Lenta.ruиещё 2

Перелет из Москвы в Лондон и обратно, а также аренда жилья в столице Великобритании на даты прощания с королевой Елизаветой II обойдется россиянам от 106 тысяч рублей. Примерную стоимость поездки рассчитали специалисты портала Tourdom.ru.

Раскрыта стоимость поездки на похороны Елизаветы II
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщается, гроб с телом королевы выставят в Вестминстерском дворце 15 сентября — у желающих проститься с Елизаветой II будет четыре дня. В Tourdom.ru предположили, что из-за большого наплыва туристов на похороны следует прийти заранее, чтобы успеть занять очередь. Специалисты предложили рассмотреть билеты с вылетом 13 сентября из Москвы и возвращением 19 сентября.

Как раскрыли эксперты, самый бюджетный перелет обойдется в 77 тысяч рублей. По пути из Москвы в Лондон туристов ждут две пересадки — в Ереване и Стамбуле (перелет займет около полутора суток), а на обратном маршруте — только в Стамбуле. Варианты с более удобной стыковкой обойдутся почти в 100 тысяч рублей.

Эксперты подчеркнули, что выбор жилья и разброс цен в столице Великобритании огромный. Например, номер в трехзвездочной лондонской гостинице Selina Camden с общей ванной на эти даты обойдется около 29 тысяч рублей, а четыре ночи в пятизвездочном отеле The Landmark London будут стоить более полумиллиона рублей. Все же туристам посоветовали поторопиться с бронированием.

Новости путешествий,Елизавета II,
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