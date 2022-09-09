Раскрыта стоимость поездки на похороны Елизаветы II

Перелет из Москвы в Лондон и обратно, а также аренда жилья в столице Великобритании на даты прощания с королевой Елизаветой II обойдется россиянам от 106 тысяч рублей. Примерную стоимость поездки рассчитали специалисты портала Tourdom.ru.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как сообщается, гроб с телом королевы выставят в Вестминстерском дворце 15 сентября — у желающих проститься с Елизаветой II будет четыре дня. В Tourdom.ru предположили, что из-за большого наплыва туристов на похороны следует прийти заранее, чтобы успеть занять очередь. Специалисты предложили рассмотреть билеты с вылетом 13 сентября из Москвы и возвращением 19 сентября.

Как раскрыли эксперты, самый бюджетный перелет обойдется в 77 тысяч рублей. По пути из Москвы в Лондон туристов ждут две пересадки — в Ереване и Стамбуле (перелет займет около полутора суток), а на обратном маршруте — только в Стамбуле. Варианты с более удобной стыковкой обойдутся почти в 100 тысяч рублей.