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5 часов назад

Доминикана ждет российских туристов на стыковочных рейсах

TourDom

Доминикана ожидает возвращения российских туристов на свои курорты. Однако в отсутствие прямых перелетов власти ведут переговоры об организации по возможности удобных стыковочных рейсов для россиян. Об этом журналистам рассказал посол республики в РФ Ханс Данненберг.

Доминикана ждет российских туристов на стыковочных рейсах
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Я не могу сказать точных цифр потерь из-за сокращения российского турпотока, но каждый раз, когда приезжаю в туристические районы Доминиканы, то первое, что говорят мне люди: ”Когда же русские вернутся?”» – поделился дипломат.

В частности, некоторые туроператоры уже планируют летать в Ла-Роману через Анталью. При этом ведутся переговоры о возможных рейсах в Доминикану для российских туристов с перелетом из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Еревана. Речь идет не только о программах со стартом из Москвы, но и из других регионов России.

Кроме того, сейчас идет подготовка к полетам на Кубу и в Венесуэлу.

«Мы работаем над тем, чтобы установить такое расписание полетов, чтобы они стыковались с рейсами в Доминикану», – пояснил Ханс Данненберг.

Посол заметил, что пока о прямой перевозке речь не идет. А возможные стыковочные рейсы будут ограничены и, конечно, обойдутся дороже прямых. Однако без отдыха в республике российские туристы все равно не останутся.

Отметим, что сам перелет в итоге оказывается достаточно долгим. Например, рейс из Москвы в Ла-Роману через Анталью займет около 20 часов.

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