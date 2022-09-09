Россиянам предложили отправиться в персидскую страну за 12 тысяч

Так, самое доступное предложение есть у авиакомпании Nordwind. Рейсы в персидскую страну выполняются из подмосковного Шереметьево по вторникам, пятницам и воскресеньям. Например, перелет туда-обратно с 25 сентября по 7 октября обойдется чуть больше 12 тысяч рублей на человека. За багаж придется дополнительно доплатить 3800 рублей.

Авиабилет «Аэрофлота» в сентябре-октябре выйдет немного дороже — от 15,5 тысячи рублей в обе стороны. Рейсы из Москвы выполняются по средам и субботам, обратные вылеты из Тегерана — по четвергам и воскресеньям. Доступные по цене варианты можно найти у иранской авиакомпании Mahan Airlines, которая летает из Шереметьево и Внуково. Перелеты в сентябре-октябре можно купить за 18-22 тысяч рублей в оба конца, доплата за тариф с багажом — всего 900 рублей. По данным экспертов, в ноябре стоимость авиабилетов повышается.