Куда россияне чаще всего ездили этим летом на автобусе

В топ-10 внутренних автобусных направлений по итогам лета 2022 года вошли маршруты Москва – Санкт-Петербург, а также Москва – Киржач, Москва – Рязань, Краснодар – Анапа и Томск – Новосибирск. Петербуржцы часто ездили в Псков и Тихвин, об этом «ФедералПресс» сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.
«Самым востребованным автобусным направлением по итогам лета стал маршрут Москва – Ростов-на-Дону», – отмечают исследователи.
Средний чек за автобусный билет по России составил 1 153 рубля в одну сторону, а за билет на зарубежных маршрутах – 2 497 рублей.
Среди зарубежных направлений были востребованы как поездки из России за рубеж, так и между локациями за границей. У путешественников из Петербурга в число популярных направлений попали Таллин и Хельсинки, а у путешественников из Москвы – Минск и Витебск.