Лоукостерам могут запретить брать плату с пассажиров за звонки

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось в Министерство транспорта с просьбой обязать лоукостеры сделать бесплатными звонки в их call-центры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо в ведомство.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как указывается в документе, зачастую такие звонки обходятся пассажиру в 10–15% от стоимости самого авиабилета. В итоге перелет уже трудно назвать бюджетным. Тем более что платить клиенту приходится не только за получение необходимой информации, но и за ожидание ответа оператора на телефонной линии.

Впрочем в ООП отмечают, что речь идет не о полностью бесплатных звонках. За получение справочной информации, которую пассажир может узнать самостоятельно, без обращения в авиакомпанию, все же придется заплатить. А если клиенту необходимо внести какие-либо корректировки в уже купленные билеты, то это должно быть безвозмездным.

Поводом для обращения стали жалобы пассажиров на лоукостер «Победа». Стоимость звонка в call-центр авиакомпании составляет от 55 до 60 руб. в зависимости от региона. Недавно по такому принципу начала работать и Smartavia: минута разговора со специалистом обойдется в 45 руб.

По словам экспертов, большинство авиакомпаний отдает функции call-центров на аутсорсинг, а потом включают эти затраты в свои тарифы. При этом инсайдеры заявляют, что «Победа» на платных звонках даже зарабатывает.