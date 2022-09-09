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6 часов назад

Европейская авиакомпания возобновит полеты в Москву

Lenta.ru

Молдавская авиакомпания Air Moldova объявила, что с 1 октября возобновляется прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Европейская авиакомпания возобновит полеты в Москву
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Авиакомпания Air Moldova возобновит выполнение полетов в Москву с 1 октября, после их прекращения в феврале 2022 года», — говорится в сообщении европейской авиакомпании.

Отмечалось, что решение мотивировано «бесчисленными просьбами» граждан республики, которые находятся в России и хотят вернуться домой и воссоединиться с семьями. Кроме того, авиакомпания решила пойти на уступки пассажирам, которые не могли воспользоваться авиабилетами, приобретенными в период пандемии и после прекращения прямого авиасообщения в феврале.

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