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7 часов назад

Названы самые популярные направления для путешествий с детьми в сентябре

Inc-Newsиещё 2

Подавляющая часть российских семей намерена отдыхать и путешествовать внутри страны.

Названы самые популярные направления для путешествий с детьми
Фото: Inc-NewsInc-News

Согласно результатам исследований отечественных туроператоров, самыми популярными направления для семейных путешествий в сентябре стали Сочи, Москва и Санкт-Петербург. В эти города бронируется 27%, 25% и 11% билетов соответственно.

Помимо этого отмечается растущая популярность Калининграда, Махачкалы, Казани, Минеральных Вод, Владикавказа, Уфы и Екатеринбурга, куда в первой декаде осени россияне также стали охотней отправляться с детьми.

Доля сентябрьских путешествий за рубеж серьезно снизилась – с 55% до 17% по сравнению с прошлым годом.

Здесь по-прежнему лидирует Турция, куда в начале осени отправится треть семей. Также в тройку лидеров входят ОАЭ и Армения.

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