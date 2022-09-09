Куда поехать на море в сентябре и заплатить менее 100 тысяч рублей

Туроператоры назвали морские курорты, на которые можно улететь вдвоем на 10 ночей по доступной цене. В список вошли как российские направления, так и зарубежные.

В тройку доступных туров, которые включают перелет на двоих, проживание в отеле и питание, вошли Абхазия, Сочи и Анталья (Турция). За первое направление можно заплатить около 41 тысячи рублей – за эти деньги туроператор предлагает размещение в двухзвездочном отеле и завтрак.