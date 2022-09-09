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7 часов назад

Куда поехать на море в сентябре и заплатить менее 100 тысяч рублей

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Туроператоры назвали морские курорты, на которые можно улететь вдвоем на 10 ночей по доступной цене. В список вошли как российские направления, так и зарубежные.

Куда поехать на море в сентябре и заплатить менее 100 тысяч рублей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В тройку доступных туров, которые включают перелет на двоих, проживание в отеле и питание, вошли Абхазия, Сочи и Анталья (Турция). За первое направление можно заплатить около 41 тысячи рублей – за эти деньги туроператор предлагает размещение в двухзвездочном отеле и завтрак.

В Сочи можно отдохнуть в трехзвездочном отеле с завтраком и заплатить за тур около 54 тысяч рублей. Турция, как всегда, предлагает тариф «Все включено» и трехзвездочный отель стоимостью около 98 тысяч рублей за 10 дней, передает Ассоциация туроператоров России.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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