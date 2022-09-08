Турагенты сообщили, что выбирать морские круизы стало удобнее

Туроператор CruClub сообщил об обновлении функционала на своем сайте. Теперь круиз можно подобрать, исходя из того, какие требования предъявляются к посадке на лайнер. «Сейчас круизные компании постепенно упрощают протоколы безопасности, информация часто меняется. При продаже агентам необходимо быстро понимать актуальные правила. Поэтому мы сделали такую опцию, – говорит представитель отдела продвижения и маркетинга Ирина Старкова. – Кроме того, по всем круизам появилась информация о необходимых по маршруту визах».

Фото: tourdom tourdom

О том, как происходит выбор круиза, рассказала руководитель турагентства «Интурист на Пушкинской» Ольга Грошева: «Теперь я могу включить фильтр в поисковике, в зависимости от того, есть ли у туриста сертификат о прививке “Спутником” или иностранной вакциной или документ переболевшего. Поисковик выдает те круизы, где моего клиента допустят на борт. Это удобно. У других туроператоров такой опции нет».

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Помимо обычных параметров, таких как минимальная и максимальная цена, даты, регионы, порт выхода, требуемые визы, можно отбирать варианты по действующим спецпредложениям. «Допустим, появляется акция на определенную категорию, например каюты с балконом по цене кают с окном, мы сразу увидим ее в поисковике. Эти возможности упрощают работу и делают сравнительный подбор наглядным для клиентов», – говорит Ольга Щербакова («Личный гид», Новороссийск).

На важный момент обратил внимание руководитель турагентства «Колумб» из Томска Сергей Прокопьев: «Бывает так, что на сайтах некоторых туроператоров псевдоонлайн: бронируешь, а по факту система не позволяет брать места у самой круизной компании. У CruClub выстроена система шлюзов, по которой я захожу в ту самую “кладовую”, где лежат эти каюты. Если я их вижу, значит, они в наличии. Клиент сразу определяется, и мы бронируем».