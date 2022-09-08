«Аэрофлот» возобновит полеты в Таиланд

Российская авиакомпания «Аэрофлот» зимой 2022 года возобновит полёты в Таиланд, а также снова запустит рейсы в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) из Москвы. Об этом сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) гендиректор перевозчика Сергей Александровский. Компания приостановила полёты в Таиланд с 24 августа 2021 года, в ОАЭ — с 5 марта 2022 года.
«У нас международная программа сформирована и в целом развивается. В зимнем расписании мы сохраняем два турецких направления — Стамбул и Анталью (с сезонными изменениями частот), Мальдивы. У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы. Появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок»,
— рассказал Александровский.
Также он отметил, что с октября начнутся полёты из Москвы в Дубай.
«С октября планируем начать полёты в Дубай. Рассматриваем возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и на Гоа. Также с небольшими изменениями продолжим выполнять международную программу из Сочи: Бодрум и Даламан сезонно заменятся на Шарм-эль-Шейх и Хургаду, добавятся рейсы в Баку»,
— добавил глава авиакомпании.
Ранее «Секрет» писал, что «Аэрофлот» закупит у Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») 339 самолётов российского производства. Лайнеры поставят в 2023–2030 годах, первые твёрдые контракты заключат в 2022 году.
Предварительное соглашение о поставках подписали на Восточном экономическом форуме ВЭФ-2022. По словам главы Минпромторга и вице-премьера Дениса Мантурова, стоимость контракта превышает 1 трлн рублей.