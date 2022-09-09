Как поехать в Европу россиянам после нововведений ЕС

— Для простых граждан России это означает одно: им придется заезжать через другие страны. Например, через Финляндию. В том случае если финское правительство также усложнит въезд в свою страну, россиянам останется заезжать через дальние страны. В частности, та же Германия не собирается вводить такие санкции. По сути, подобное нововведение усложняет логистику и повышает стоимость попадания в страну ЕС, — пояснил он.