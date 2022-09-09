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1 час назад

Директор рассказал, где можно встретить лосей на Куршской косе

Клопс.Ruиещё 1

Лоси обитают на всей территории Куршской косы. В какое время их вероятнее всего увидеть, рассказал директор нацпарка Анатолий Калина в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» во вторник, 6 сентября.

Директор рассказал, где можно встретить лосей на Куршской косе
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Лесные гиганты держатся в стороне от людей, преимущественно живя в болотистой местности и Танцующем лесу. Утром и вечером, после 20:00, у туристов велик шанс встретиться с ними.

«Нужно обращать внимание не только на дорогу, но и смотреть в сторону леса, в сторону моря и залива. Их можно увидеть вплоть до посёлка Лесной», — пояснил Анатолий.

Примерная численность рогатых обителей на Куршской косе составляет 20 голов, включая детёнышей.

Новости путешествий,Анатолий Калина,
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