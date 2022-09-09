Директор рассказал, где можно встретить лосей на Куршской косе

Лоси обитают на всей территории Куршской косы. В какое время их вероятнее всего увидеть, рассказал директор нацпарка Анатолий Калина в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» во вторник, 6 сентября.
Лесные гиганты держатся в стороне от людей, преимущественно живя в болотистой местности и Танцующем лесу. Утром и вечером, после 20:00, у туристов велик шанс встретиться с ними.
«Нужно обращать внимание не только на дорогу, но и смотреть в сторону леса, в сторону моря и залива. Их можно увидеть вплоть до посёлка Лесной», — пояснил Анатолий.
Примерная численность рогатых обителей на Куршской косе составляет 20 голов, включая детёнышей.