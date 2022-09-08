Что ждет россиян, купивших билеты в Польшу и страны Прибалтики

«Самое страшное, что многие россияне покупали безвозвратные тарифы на самолет на условные рейсы «Рига — Париж» или «Вильнюс — Милан». Эти билеты сгорают, вот тут уже ничего не сделаешь, потому что авиакомпании не виноваты в подобном решении властей. Остается лишь смириться, судиться не получится, потому что люди осознанно покупали невозвратные тарифы. С гостиницами может сложиться немного иная история. Если человек покупал номер в гостинице через туристическое агентство, то они отобьют деньги. В частности, они могут поменять одну гостиницу на гостиницу в другой стране. Однако в случае самостоятельной покупки номера в отеле здесь посоветовать что-то сложно. Можно написать письмо в отель, там они уже и примут решение, штрафовать вас за отмену брони или нет»,