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13 часов назад

4 европейские страны закрыли въезд российским туристам

Диана Товсепова

Эстония, Латвия, Литва и Польша опубликовали совместное заявление об ограничениях въезда для россиян. Так, сразу четыре страны закрывают границы для россиян, даже несмотря на наличие шенгенских виз.

4 европейские страны закрыли въезд российским туристам
Фото: PxherePxhere

Как говорится в заявлении, страны обеспокоены притоком российских туристов и безопасностью ЕС.

"Страны, граничащие с Россией, все больше обеспокоены существенным и растущим притоком российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону через наши границы. Мы считаем, что это становится серьезной угрозой нашей общественной безопасности и общей Шенгенской зоне в целом...

Нашим пограничным службам требуются огромные ресурсы для обеспечения безопасности Европы и обеспечения того, чтобы российские граждане, въезжающие в Шенгенскую зону, не представляли угрозы для нашей общей безопасности и стабильности наших обществ", — говорится в официальном заявлении.

Власти этих стран отметили также, что "путешествие в Европейский Союз — это привилегия, а не право человека".

Кроме того, в заявлении сказано, что страны приветствуют решение приостановить действие соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией как необходимый. Однако считают, что этого мало, и необходимы еще и "жесткие меры резкому ограничению количества выдаваемых виз (прежде всего, туристических), так и по сокращению потока российских граждан в Евросоюз и Шенгенскую зону".

Ранее мы писали о том, что появились бюджетные способы слетать на Мальдивы.

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